В Воронеже женщина лишилась более полумиллиона рублей, защищаясь от «хакеров»

В полицию обратилась 52-летняя жительница Воронежа, которую обманули телефонные мошенники. Аферисты умудрились выманить у женщины полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба регуправления МВД 16 мая.

Сначала ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что некие «хакеры» оформили на нее кредит. И его необходимо вернуть обратно в банк. Затем женщине стали звонить и другие якобы банковские служащие. Ее напугали, что если она не вернет деньги, то ей придется выплачивать проценты.

В итоге аферисты донимали ее две недели. Она сообщала им коды из смс-сообщения, а они на нее оформляли кредиты. Общая сумма составила около 500 тысяч рублей.

Накануне с ней связались сотрудники реального финансового учреждения и сообщили общую сумму выплат по кредитным продуктам. Женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и посоветовали написать заявление в полицию.