В Воронежской области скончалось еще 11 человек с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежский оперштаб в воскресенье, 16 мая, сообщил еще об 11 новых жертвах ковида. Пациенты скончались в стационарах региона от осоложнений, вызванных этим опасным заболеванием.

Всего умерло с начала пандемии 3 348 человек.

Также за день положительный диагноз на коронавирус был зафиксирован у 133 человек. Всего тесты, подтверждающие ковид, получили 82 799 пациентов.

Справиться с COVID-19 смогли 78232 человека.

В регионе продолжает вакцинация от страшного заболевания и действует масочный режим. Напомним, ранее губернатор озвучивал данные, при которых будут сняты ограничительные меры в регионе. Число привитого взрослого населения должно составить 70%.

Всего в области уже более 245 тысяч жителей сделали прививку (из них оба компонента вакцины получили более 201 тысячи человек). Губернатор Александр Гусев поручил отменить полную изоляцию домов-интернатов для престарелых и инвалидов - при условии, что не менее 70% подопечных сделали прививку.