В Воронеже легковушка насмерть сбила байкера

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария произошла в Воронеже у дома №4 по улице Пятилетка в 10:00 в субботу, 15 мая. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 57-летнего мотоциклиста, ехавшего на Harley-Davidson. Байкер погиб на месте. Об этом сообщили в управлении МВД по региону 16 мая.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился 60-летний воронежец. Он ехал со стороны улицы Гринько в направлении улицы Тиханкина и при развороте не уступил дорогу мотоциклисту. От удара, мотоциклист отлетел. Он скончался до приезда скорой.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливает обстоятельства произошедшего.