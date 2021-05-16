В Воронежской области объявили штормовое предупреждение по жаре

Спасатели объявили штормовое предупреждение по аномальной жаре местами в Воронежской области. Высокая температура до 30 градусов ожидается с 15-16 часов 16 мая и продлиться ближайшие два дня – по 18 мая 2021 года. Об этом сообщили в МЧС по региону со ссылку на гидрометцентр.

– Аномально жаркая погода установится со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов, – пояснили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что резкие температурные скачки значительно увеличивают риски лесных и ландшафтных пожаров. Напоминаем, что на территории Воронежской области установлен особый противопожарный режим, разведение костров запрещено повсеместно, нарушителям грозят серьезные штрафы.