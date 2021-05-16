В Воронеже ищут родных 81-летней пенсионерки, попавшей в БСМП

Фото поисково-спасательного центра «Регион 36»

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» обратились воронежцам с просьбой помочь найти родственников 81-летней Анны Хотниковой. Пенсионерку ранее встретили на улице Краснознаменная. Она потерялась, и не могла вспомнить, где ее дом. Женщину доставили в БСМП № 1. Об этом сообщили активисты движения 16 мая.

Они опубликовали в соцсетях ориентировку. Из примет: у женщины короткие седые волосы и карие глаза. Она была одета в черное пальто, тапочки и пятнистую кофту.

Всех, кто знает родственников или близких Анны Хомутниковой, просят сообщить по телефонам 8-995-333-13-13 или 112.