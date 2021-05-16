Дорогу в обход Борисоглебска Воронежской области планируют открыть к 2023 году

Фото предоставлено правительством Воронежской области

Дорогу в обход Борисоглебска, которую ждали местные жители уже несколько лет, могут открыть в 2023 году. Об этом стало известно по итогам визита в город региональных властей, сообщил пресс-центр облправительства 15 мая.

Чиновники рассчитывают запустить новую магистраль к 325-летию Борисоглебска, в мае. Планируется, что в июле обновленный проект пройдет госэкспертизу. Его общая стоимость оценивается в 12 млрд рублей, из которых 150 млн рублей уже выделены. Если эксперты одобрят проект, то первый этап строительства начнется уже этой осенью.

Напомним, прокладку новой автодороги Р-22 «Каспий» в объезд Борисоглебска анонсировали еще в 2018 году. Ее протяженность должна была составить 15 километров. Проектом предусматривалось строительство четырех транспортных развязок и моста через реку Ворона.