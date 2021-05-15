Воронежцев предупредили о штрафах за выезд на выделенные полосы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжается работа по оборудованию выделенных полос для общественного транспорта. Часть разметки уже нанесли, например, на Чернавском мосту и улице Степана Разина. Необходимо также установить соответствующие знаки. Как скоро запустят полосы, будет зависеть от многих факторов, в том числе, и от погоды. По оценкам мэрии, это может произойти летом. Напомним, кроме уже существующих на Северном мосту, выделенки появятся на Вогрэсовском и Чернавском мостах, улицах Степана Разина, 20-летия Октября и Плехановской.

Однако уже сейчас чиновники призвали автовладельцев придерживаться новых схем движения, чтобы привыкнуть постепенно. Ведь в будущем нарушителям грозят серьезные штрафы.