В столкновении с грузовиком пострадал 20-летний водитель ВАЗ-2114

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

В субботу, 15 мая, на улице Лебедева ВАЗ-2114 влетел под КамАЗ. В аварии пострадал 20-летний водитель легковушки. Его забрала скорая.

Причины ДТП выясняют сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что на улице образовался затор. Последствия аварии опубликовали в сообществе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

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