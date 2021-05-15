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Происшествия15 мая 2021 15:37

В столкновении с грузовиком пострадал 20-летний водитель ВАЗ-2114

Авария произошла на улице Лебедева
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

В субботу, 15 мая, на улице Лебедева ВАЗ-2114 влетел под КамАЗ. В аварии пострадал 20-летний водитель легковушки. Его забрала скорая.

Причины ДТП выясняют сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что на улице образовался затор. Последствия аварии опубликовали в сообществе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

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