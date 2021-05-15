Прохожий ограбил пьяного воронежца

Добычей грабителя стали почти 7 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

34-летний воронежец перебрал спиртного и уснул прямо сидя на тротуаре у кафе на улице Циолковского. Было это ранним утром. К спящему мужчине подошел прохожий, несколько раз ударил его по щекам и, убедившись в бессознательном состоянии потерпевшего, похитил у него 6800 рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его в Левобережном районе. Им оказался 28-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Доставленный в отделение полиции подозреваемый признался во всем, пояснив, что потратил деньги на наркотики. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».