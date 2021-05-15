В Воронеже второй день ищут 12-летнюю девочку

Фото со страницы сообщества "Посково-спасательный отряд "Черноземье" в соцсети "Вконтакте"

Поисковики распространили ориентировку на 12-летнюю Галину Бородину. Девочка 14 мая утром ушла в школу, расположенную на улице Богучарской, и домой после занятий не вернулась.

Известно, что школьница была одета в белую блузку, красную ветровку и бело-бежевые кроссовки.

На вид ей 13-14 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру 8-961-182-95-90.