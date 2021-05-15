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Здоровье15 мая 2021 13:04

Коронавирус унес жизни еще 11 воронежцев

Заболеваемость снова выросла
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 131 новый случай коронавируса. Об этом сообщил 15 мая оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В сравнении с данными пятницы, суточный прирост вырос – накануне было 127 больных. Всего теперь 82 666 человек с подтвержденным диагнозом.

Выздоровел 141 пациент. Всего с начала эпидемии 78 088 человек побороли болезнь.

Не радуют и данные смертельной статистики. За сутки от осложнений болезни скончались еще 11 наших земляков. В списке погибших теперь 3 337 человек.

Коронавирус Covid-19