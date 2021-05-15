В Воронеже появилась аллея в память о герое-десантнике

Фото управы Коминтерновского района

Аллея имени десантника Александра Кобзева появилась в парке ТРК «Арена». Александр Дмитриевич Кобзев – уроженец села Орлово Новоусманского района, участвовал в сражениях на территории Чеченской республики.

- С 29 февраля по 1 марта 2000 года в Чечне произошло, одно из самых трагических и героических сражений с участием российских войск, вошедшее в историю, как подвиг десантников 6-й роты 104 парашютно–десантного полка 76 дивизии ВДВ, - рассказали в управк коминтерновского района. - Тогда 90 солдат задержали группировку боевиков численностью до 2,5 тысяч человек на безвестной высоте 776.0 в Шатойском районе. Десантники бились до последнего. Выжили лишь шестеро. Участников той схватки ставят в один ряд с защитниками Брестской крепости.

Александр Кобзев погиб в том бою и был посмертно награжден Орденом мужества.