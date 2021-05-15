В Воронеже открыли мемориальные доски на заводе им.Коминтерна

Фото предоставлено управой Коминтерновского района

В Воронеже на доме № 11 по Московскому проспекту установили мемориальные доски в память о сотрудниках завода имени Коминтерна, внесших огромный вклад в Победу. В годы Великой Отечественной войны Воронежский экскаваторный завод перешел на казарменное положение: подготовили бомбоубежища, замаскировали объекты. Тогда же предприятию поручили важный заказ – для запуска реактивных снарядов изготовить партию установок БМ-13, которые впоследствии стали ласково называть «Катюшами».

От станка завода Коминтерна на фронт добровольцем или по призыву ушел каждый восьмой . Большинство заводчан сложили свои головы на полях сражений.

Почетное право открыть мемориальные доски в память о погибших на фронте работниках завода предоставили председателю Совета ветеранов завода им. Коминтерна Николаю Лынову и заместителю председателя районной ветеранской организации Станислав Ионису.