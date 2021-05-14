Житель Воронежской области может получить 5 лет за найденный на лугу порох

В Нижнедевицком районе у 53-летнего рецидивиста полицейские изъяли 200 граммов пороха.

Житель хутора Широкий хранил на чердаке надворной постройки железную банку с серым веществом, которое согласно заключению эксперта, оказалось бездымным пироксилиновым порохом типа «Сокол». Это взрывчатое вещество метательного действия.

Подозреваемый признался полицейским, что обнаружил порох на территории луга около года назад и оставил себе. На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.