Житель Воронежской области задолжал своему ребенку 400 тыс рублей алиментов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Панинский райсуд наказал 43-летнего жителя Новоусманского района шестью месяцами исправительных работ с удержанием 10% в доход государства - за невыплату алиментов 12-летнему ребенку.

Его уже привлекали за это к ответственности в 2019 году - тогда должнику назначили 100 часов обязательных работ. Но папаша не сделал выводов и продолжил уклоняться от алиментов, накопив долг более 400 тысяч рублей. Поэтому в этот раз наказание было более жестким.

За 4 месяца 2021 года в региональной службе судебных приставов находилось более 10 400 исполнительных листов, связанных с алиментной задолженностью, сообщили в УФССП России по Воронежской области. Причем, более 1100 должников - женщины. Общая сумма данного вида задолженности по региону на сегодня более 1,4 млрд рублей. С начала года с «алиментщиков» уже взыскано 122,2 млн рублей.