Воронежцу, выстрелившему в подростка, предъявили обвинение в хулиганстве и причинении вреда здоровью

14 мая следователи предъявили обвинение 37-летнему жителю Воронежа, ранившего подростка из травматического пистолета. Мужчину обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, шокирующий инцидент произошел днем 2 мая 2021 года. Группа подростков повздорила с 37-летним водителем. Поругались и разошлись. Но оказалось, не для всех оказался конфликт исчерпанным. Когда вечером подростки проходили по улице Церковной, из припаркованного автомобиля вышел тот водитель и выстрелил в 17-летнего юношу из травматического пистолета, ранив парня в правое плечо. Случай получил большой общественный резонанс.

- В целях объективного и всестороннего расследования, установления всех обстоятельств случившегося уголовное дело изъято из полиции и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК, его ход находится на контроле в центральном аппарате СК России, - отметили в региональном следственном управлении. - Следователь ходатайствовал в суде о заключения мужчины под стражу, но суд отклонил его из-за того, что подозреваемый ранее не судим и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Суд избрал 37-летнему мужчине меру пресечения виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.