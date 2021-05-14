Глава Воронежской облдумы за 2020-й заработал 8,6 млн рублей

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В 2020 году председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов заработал 8,6 млн рублей. Согласно опубликованной декларация спикера парламента, он владеет земельным участком площадью 4,8 тыс кв. м и долей квартиры в 48 кв. м. По сравнению с 2019-м, доход председателя регпарламента выросли на 2,3 млн рублей.

Заместитель председателя облдумы Сергей Рудаков заработал в 2020 году 4,97 млн рублей – на 600 тыс больше, чем в 2019-м. Он владеет тремя участками, жилым домом в 51,8 кв. м и долей квартиры в 66,1 кв. м.

Другой заместитель - Николай Колосков отчитался о 5,99 млн рублей, заработанных в 2020-м. Ему принадлежат земельный участок площадью 3 тыс кв. м и квартира в 42,8 кв. м. Также он владеет автомобилем Mitsubishi Pajero Sport.