В Воронежской области отменяют изоляцию домов-интернатов из-за ковида, а детским командам могут разрешить ездить на соревнования

В Воронеже 14 мая прошло заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. В целом наблюдается улучшение ситуации. В регионе уже более 245 тысяч жителей сделали прививку (из них оба компонента вакцины получили более 201 тысячи человек). Губернатор Александр Гусев поручил отменить полную изоляцию домов-интернатов для престарелых и инвалидов - при условии, что не менее 70% подопечных сделали прививку.

Сейчас составляют график выездов мобильных бригад для проведения вакцинации на предприятиях и в вузах.

И обсуждается возможность разрешить детским командам выезжать поездом на соревнования.