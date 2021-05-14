За сутки в Воронежской области от коронавируса умерли 11 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 мая оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о новых жертвах заразы: за минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 11 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе умерли от ковида 3 326 человек.

Выздоровели за сутки 138 пациентов, всего с начала наблюдений болезнь смогли победить 77 947 жителей Воронежской области.

Новых случаев заражения зарегистрировано за прошлый день 127. Всего коронавирус обнаружили у 82 535 воронежцев.