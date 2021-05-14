В Воронеже передали в суд дело экс-заместителя руководителя департамента экономического развития региона

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи передали в Ленинский суд уголовное дело бывшего замруководителя департамента экономического развития Воронежской области. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2019 году заместитель, будучи исполняющим обязанности руководителя департамента, продлил на два года одной из строительных компаний инвестиционный налоговый кредит и увеличил его сумму. Хотя компания не имела права на льготы, поскольку в 2018-м налоговики нашли у фирмы нарушения.

Чиновник покинул пост по собственному желанию в августе 2020 года, через некоторое время в департамент пришли с обыском силовики, уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ по Воронежской области.