В Воронеже женщина хотела спасти деньги от мошенников и «подарила» им 463 тысячи рублей

Женщина опомнилась только, когда перевела мошенникам 463 тысячи рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В четверг, 13 мая, в полицию обратилась 35-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что данными ее карты завладели какие-то хакеры. И якобы в банке вынуждены временно запретить какие-либо операции, даже со стороны ее владелицы.

Собеседник предложил ошарашенной женщине перевести деньги по другим адресам, которые ей укажут. В итоге жертва аферистов рассталась с 463 тысячами рублей. Женщина поняла, что ее обманули, когда проверила остаток на счете, и позвонила в полицию.

- По факту этого преступления возбуждено уголовное дело, как и по еще восьми случаям афер, произошедших 13 мая. Две из них были совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, пять – с предложением якобы продажи товаров и услуг. Другие махинации были связаны с «липовыми» получениями социальных выплат и выводом денег с биржи. Всего мошенники за сутки отобрали у доверчивых жителей Воронежской области около 850 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз предупреждают о том, что нельзя сообщать незнакомцам данные своих банковских карт и делать по их инструкции какие-либо финансовые операции. Если, конечно, хотите, чтобы ваши деньги были в целости и сохранности.