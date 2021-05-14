В Ночь музеев воронежскую детвору зовут на бродилку по творчеству Маршака

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В подразделении воронежского литературного музея «Дом Тюриных (ул.Никитинская, 22) в Ночь музеев пройдет несколько интерактивных мероприятий для детей. Здесь разрешают все трогать руками!

В 18.00 начнется театрализованная игра «В гости к Матушке Гусыне». Это напольная «бродилка» с большими мягкими кубиками. Попасть к английской сказочнице участникам театрализованной игры помогут озорной Робин-Бобин, один из самых известных персонажей песен Матушки Гусыни, и большая любительница веселых рифм - ее внучка Мэри. Каждый из них соберет свою команду и отправится с ней по волшебной тропинке, пытаясь обогнать соперников. Игроки встретят по дороге героев британских народных песенок в переводе Самуила Маршака: неуклюжего Шалтая-Болтая, котяток, потерявших перчатки, обитателей дома, который построил Джек, и многих других. Вспоминая их забавные истории и выполняя небольшие задания, команды соберут целое ожерелье из жемчужин английского фольклора.

В 20.00 стартует театрализованный квест «Ключ от королевства Маршака». Запрыгнув в «Курьерский поезд», ребята отправятся в увлекательный путь до поэтического королевства. Маршрут им будут указывать верстовые столбы. А еще они помогут рассказать, как Самуил Маршак стал детским писателем и почему он стал переводить английские народные песенки. Ребята сделают несколько остановок на сказочных станциях: помогут Даме собрать ее багаж, а затем отправятся в Цирк, где увидят невероятные трюки. Отгадав хитроумный ребус циркачей, путешественники смогут добраться до финальной точки путешествия, где детей будет ждать Робин-Бобин. Он познакомит ребят со своим лучшим другом Джеком, тем самым, который построил дом.

В 20.00 начнется представление «Кошкин дом». На программе «Театр в музее» детвора окажется за кулисами, научится импровизации, выразительному чтению и командной работе. Подготовиться к постановке ребятам поможет тренинг по сценической речи. На мастер-классе мальчики и девочки будут говорить разными голосами и с помощью интерактивного модуля соберут знакомую с раннего детства сказку Самуила Маршака «О глупом мышонке». А еще ребята узнают историю создания пьесы «Кошкин дом» и поочередно разыграют каждую из ее ключевых сцен.

Читайте полную программу Ночи музеев в Воронеже