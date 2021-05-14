В воронежском микрорайоне Придонской люди внепланово остаются без горячей воды вторые сутки

Когда конкретно пойдет "тепленькая" в 19 домах Придонского, пока непонятно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители микрорайона Придонской вторые сутки вынуждены обходиться без горячей воды. При том, что по плану отключения у них быть не должно. Однако работники «Тепловых коммуникаций» решили установить прибор учета на трубопроводе. А эта процедура требовала отключения «тепленькой».

Коммунальщики обещали справиться с этой работой до 9 утра 14 мая. С этого времени соответственно и должна была вернуться горячая вода. Однако работы затянулись. Теперь их обещают закончить до вечера 14 мая. Конкретное время при этом не называют.

Под отключение попали 19 домов по следующим адресам:

ул. 232-й Стрелковой дивизии, №№ 2, 4, 9, 11, 13, 19, 23, 27, 31, 39, 41, 45;

ул. Киселева, №№ 1, 5, 17, 21;

ул. Заполярная, №№ 7, 9;

ул. Папова, № 10.

Напомним, 13 мая остался без воды целый микрорайон Шилово. Утечку на трубе чинили с ночи и ликвидировали только в 12.00. После запуска системы еще пару часов ушло на ее отладку. Около 14 часов, по данным местных управляющих компаниях, вода появилась практически у всех. По поводу этого аварийного отключения проводит проверку прокуратура.