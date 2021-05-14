Воронежец, сбивший на "зебре" двух пешеходов и скрывшийся, отправится на 3,5 года в колонию

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Коминтерновский райсуд приговорил 44-летнего воронежца, сбившего двух пешеходов и покинувшего место ДТП, к 3,5 годам колонии-поселения.

Авария произошла вечером 13 июня 2020 года. Около 18.05 мужчина на технически исправном «Ауди A8» сбил на пешеходном переходе на ул. 9 Января двух человек - 34-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которые шли на разрешающий сигнал светофора. После совершения ДТП водитель скрылся. Пострадавшим, по результатам судмедэкспертизы, был причинен тяжкий вред здоровью.

Опознать виновника аварии помогли многочисленные свидетели и записи с камер видеонаблюдения, а также автомобильных регистраторов, которые зафиксировали ДТП с трех ракурсов.

Обвиняемый сказал, что скрылся с места ДТП, чтобы избежать конфликта с очевидцами, которые якобы угрожали ему физической расправой. Моральный вред пострадавшей семье он не возместил.