Платоновскую премию в Воронеже получит композитор Леонид Десятников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 мая в Воронеже Совет по присуждению Платоновской премии выбрал лауреата 2021 года. Напомним, В этом сезоне на престижную награду, которая в денежном выражении составляет один миллион рублей, претендовали четыре номинанта - дирижер, композитор и два писателя.

Члены Совета единогласно решили, что Платоновскую премию в этом году получит композитор Леонид Десятников -«за выдающиеся достижения в развитии музыкальных традиций и творческую смелость». Его талант и творчество ценят многие любители музыки и в России, и за рубежом.

Вручение награды пройдет в рамках XI международного Платоновского фестиваля искусств.

Напомним, Платоновскую премию в области литературы и искусства вручают на Платоновфесте с 2011 года. За десять лет существования форума искусств награду уже получили писатели Борис Екимов, Андрей Битов, Алексей Иванов, дирижер Михаил Плетнев, мультипликатор Александр Петров, театральный художник Эдуард Кочергин, кинорежиссер Александр Сокуров, театральные режиссеры Лев Додин, Анатолий Васильев, актриса Алла Демидова, а также худрук Платоновфеста Михаил Бычков.