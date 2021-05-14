Под Воронежем иностранец пытался за 11 тыс отмазать приятеля, нелегально перешедшего границу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи возбудили уголовное дело на 39-летнего мужчину за попытку взятки.

Инцидент произошел 7 апреля 2021 года в Эртиле. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, пассажирами которого оказались иностранные граждане. На одного из них оформили протокол: у него не было документов, удостоверяющих личность, к тому же оказалось, что он незаконно пересек госграницу РФ.

В итоге на следующий день 39-летний приятель нарушителя прибыл в отдел полиции и предложил заместителю начальника деньги за непривлечение своего друга к уголовной ответственности. Мужчина положил на рабочий стол в кабинете полицейского 11 тысяч рублей, после чего его задержали.

За попытку взятки ему грозит до восьми лет заключения.