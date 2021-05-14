В Нововоронеже за закладку героина в День Победы мужчина может поплатиться 20 годами тюрьмы

Наркоторговец попался с поличным, когда делал закладку героина. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Нововоронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя.

По данным следствия, в ночь на 9 мая в Нововоронеже у одного из домов на улице Первомайской этот мужчина сделал закладку героина, который он намеревался продать, разместив информацию в одном из мессенджеров. Его квартиру обыскали и нашли там 14 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин, потянувший на 30 граммов.

Наркоторговец до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.