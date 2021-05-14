В центре Воронежа стриптиз-клуб оштрафовали за нарушение «ковидных» правил

Директор заведения заверила суд, что стриптиз отныне будет только с соблюдением всех санитарных правил. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Центральном районном суде приняли решение о наложении штрафа на стриптиз-клуб d'Aragona, расположенный на улице Пушкинской. Там не соблюдали требования Роспотребнадзора – одно время под запретом был сам факт работы подобных заведений в период пандемии. В стриптиз-клубе не было разметки для соблюдения социальной дистанции. Также в заведении не требовали, чтобы посетители одевали маски. Хотя карнавальные, скажем, были бы вполне в духе такого клуба.

Директор стриптиз-клуба признала, что «ковидные» меры в нем не соблюдали. И попросила назначить штраф ниже минимального порога, учитывая бедственное положение заведения. Видимо, в период пандемии желающих насладиться прелестями танцовщиц было немного. В суде решили удовлетворить просьбу. И оштрафовали стриптиз-клуб всего на 50 тысяч рублей. Хотя могли бы назначить сумму в 100 и даже в 300 тысяч.