Алексей Гордеев выразил благодарность ДСК за восстановление Шиловского плацдарма

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«Реставрация и благоустройство памятников – благородное дело, - отметил Гордеев. - Это дань уважения перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью».

По словам вице-спикера, важно, что руководство ДСК оперативно отреагировало на его просьбу и восстановило мемориал к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Благодарю всех, кто участвовал в реставрации мемориала Шиловский плацдарм, - сказал зампред Госдумы. – Уверен, что ваш труд по достоинству оценят воронежцы».