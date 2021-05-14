В Воронежской области дошло до суда дело дебошира, забившего до смерти мужчину в гостях

Дом, где мужчину забили до смерти. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 34-летнего жителя Панинского района. Его обвиняют в избиении мужчины, из-за которого тот умер.

По версии следствия, 20 февраля в поселке Перелешинский 34-летний мужчина, будучи сильно пьяным, пришел в гости в дом на улице Мира. У хозяина в это время был его 41-летний сосед. Между двумя гостями случилась словесная перепалка. Младший ее участник накинулся на старшего и несколько раз ударил его ногами по туловищу, а потом ушел.

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Дом, где случилось убийство, выглядит очень убого. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Избитый мужчина вернулся к себе домой и умер. Тело обнаружил на следующий день его брат, который и вызвал полицию. А потом делом уже занялись в Следственном комитете. Судебно-медицинская экспертиза показала, что 41-летний мужчина умер от закрытой травмы груди с повреждением правого легкого.

- В ходе следствия 34-летний житель Панинского района признал свою вину. И подтвердил свои показания на месте преступления. До суда он находился под домашним арестом, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов. - По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» ему грозит до 15 лет лишения свободы.