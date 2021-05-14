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Общество14 мая 2021 11:33

Более 200 тысяч жителей Воронежской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев
Юрий КОЗЛОВ
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Вакцинация набирает обороты, но коронавирус пока не сдается.

Вакцинация набирает обороты, но коронавирус пока не сдается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев привел статистические данные о количестве жителей нашего региона, которые сделали прививку от коронавируса. Оказалось, что первую часть «Спутника V» ввели уже более 245 тысячам наших земляков. А более 201 тысячи уже сделали и второй укол.

Кроме того, глава области сообщил, что на утро 14 мая стало известно об еще 127 зараженных COVID-19. С одной стороны, это чуть меньше, чем 13-го (тогда их было 127). С другой, это пятое место среди худших по этому показателю регионов России – больше только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской областях.

Напомним, ранее Александр Гусев сообщил, что в 2020 году на борьбу с коронавирусом в Воронежской области потратили почти 7 миллиардов рублей, в том числе 2,37 млрд – непосредственно из областного. И заявил о планах потратить на эти цели в 2021 году еще 1,4 миллиарда.