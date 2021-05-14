Воронежские власти рассказали, что потратили на борьбу с коронавирусом почти 7 миллиардов рублей

Борьба с коронавирусом дорого обошлась бюджету. Фото: из архива «КП»

6,99 млрд рублей составили расходы на борьбу с коронавирусом в 2020 году в Воронежской области. Из них 2,37 млрд рублей — деньги облбюджета. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале регионального правительства.

Губернатор Александр Гусев рассказал о планах по этой статье расходов на ближайшее будущее:

- В 2021 году мы запланировали потратить 1,405 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, из которых 332,2 млн рублей уже направлены по целевым назначениям, Если понадобится, мы эти расходы увеличим. Вместе с тем, мы входим в число тех регионов России, которые сумели закончить первый квартал с профицитом бюджета — около 400 млн рублей.

Напомним, в течение последнего месяца число заражающихся стабильно уменьшается. Сейчас за сутки заболевают менее 150 человек. Смертей тоже в целом становится меньше, хотя день на день не приходится. Так, на утро 10 мая от коронавируса, по официальным данным, никто не умер, а 13 мая стало известно о 14 жертвах COVID-19.