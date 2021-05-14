В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу исчезновения 25-летнего мужчины

Илью Зайцева разыскивают еще с конца прошлого года. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» по поводу исчезновения 25-летнего Ильи Зайцева. В пресс-службе ведомства сообщили, что их сотрудники во взаимодействии с полицейскими ищут мужчину. Отметим, что возбуждение дела не означает, что у силовиков есть данные, что пропавший человек мертв. Это просто позволяет расширить их полномочия при его поисках.

Илья Зайцев уехал из дома на улице Лизюкова Коминтерновского района 26 декабря на своем «Фольквагене-Кадди». После этого его телефон стал недоступен, а с 20.00 молодой человек перестал появляться в соцсетях. За все это время Илья ни с кем из родственников и знакомых не выходил на связь, машину его тоже никто не видел.