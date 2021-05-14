В Воронежской области 15-летний мотоциклист врезался в иномарку и попал в больницу

Мотоцикл в аварии сильно не поврежден, а вот его хозяин попал в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 13 мая, в 16.30 в селе Залиман Богучарского района у дома № 81 на улице Малаховского случилось ДТП.

15-летний местный школьник, ехавший на мотоцикле «Yamaha-Zeal» со стороны Богучара в направлении хутора Галиевка, не рассчитал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди «Hyundai Santa Fe». 32-летний водитель иномарки травм в ДТП не получил. А вот подросток попал в больницу.

"Хендай" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 13 мая в Воронежской области случилось 118 ДТП, из них 82 – в Воронеже, 29 – в районах, 7 – на федеральных трассах. В шести авариях погибли два человека, семеро ранены. Инспекторы ГИБДД задержали 14 пьяных водителей и еще пять ехавших на красный свет, все они будут оштрафованы, - рассказали в региональном ГУ МВД.