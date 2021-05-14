В Воронежской области сгорела дотла «Лада»

Машина восстановлению не подлежит. Фото: Максим ЛЮКОВ

В четверг, 13 мая, в 18.18 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Ширяево Калачеевского района. Там на улице Ленинской загорелась 14-я «Лада».

- На место ЧП выезжала пожарная машина с четырьмя нашими сотрудниками. Огонь полностью потушили в 18.37, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – К сожалению, машина восстановлению не подлежит – пламя уничтожило моторный отсек и повредило салон автомобиля по всей площади. По оперативным данным, на пожаре никто не пострадал.