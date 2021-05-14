На закрытии 95-го симфонического сезона в Воронежской филармонии выступит известный пианист

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 и 15 мая филармония даст последние концерты этого сезона: вместе с симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого выступит один из ведущих музыкантов своего поколения - Андрей Коробейников. Пианист не раз играл с воронежскими музыкантами и не отказался приехать и на закрытие 95-го симфонического сезона.

- Отличительная черта вашего оркестра - это невероятная отдача и всегда честное посвящение себя музыке, - отмечает Коробейников. - Это приводит к тому, что ты заряжаешься огромной энергией и стараешься достичь более глубоких результатов в игре, чтобы каждая нота говорила еще больше.

Пианист исполнит вместе с Воронежским оркестром произведения европейских классиков. В программу, завершающую 95-й сезон, вошли «Вариации на тему Гайдна» Иоганнеса Брамса, Третий фортепианный концерт Белы Бартока, поэма «Орфей» и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Ференца Листа.

14 мая в 19.00 и 15 мая в 18.00.