Под Воронежем столкнулись «Тигуан» и ВАЗ: погибли два человека

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла на 5 км автодороги «Семилуки-Землянск» 13 мая в 12.45. Как сообщили в региональном ГУ МВД, 22-летний воронежец двигался на ВАЗ-2115 со стороны Землянска в сторону Семилук. По предварительным данным, молодой человек выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тигуаном». Иномаркой управлял 53-летний житель Воронежа.

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

В результате ДТП оба водителя погибли. 22-летний пассажир «пятнадцатой» и 59-летняя женщина, находившаяся в «Тигуане», попали в больницу с травмами.