Воронежские волейболистки уверенно обыграли соперниц из Владимирской области

14 мая сборная Воронежской области померится силами с волейболистками из Тулы, которые пока не проигрывали. Фото со страницы СКЦ "Согдиана" в VK.

Сегодня в рамках 3-го игрового дня второго этапа V летней Спартакиады молодежи по волейболу, который проходит в спорткомплексе «Согдиана», воронежские девушки в трех партиях одолели команду Владимирской области.

Это уже второй успех наших спортсменок на турнире. Ранее хозяйки соревнований выиграли 3:1 у сверстниц из Ивановской области, и в трех партиях уступили спортсменкам Московской области.

Завтра, 14 мая, сборная Воронежской области померится силами с волейболистками из Тулы, которые пока не проигрывали. В их активе победы над девушками из Смоленской и Калужской областей с одинаковым счетом 3:0.

Отметим, что по регламенту турнира все семь участниц соревнований сыграют друг с другом по одному разу, после чего пройдут матчи плей-офф.