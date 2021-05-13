В центре Воронежа на мусорке обнаружили канистры с химическим веществом

ЧП произошло на улице Героев Революции Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В четверг, 13 мая, воронежец обнаружил на контейнерной площадке на улице Героев Революции восемь канистр с неизвестным химическим веществом. Очевидец срочно сообщил о находке в городское управление ГО и ЧС. Спасатели выехали на место для изучения ситуации.

- Установлено, что канистры наполнены фенол формальдегидом с истекшим сроком годности. Это вещество используется для обработки мебели, - рассказали в пресс-службе управления ГО и ЧС по Воронежу. - Информация передана в комбинат благоустройства района, полицию и Роспотребнадзор.

Спасатели пояснили, что содержимое канистр не представляет опасности, пока находится в закрытой емкости. К счастью, канистры не повреждены, их утилизируют силами районного комбината благоустройства.