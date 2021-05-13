Суд обязал власти обеспечить жильем нововоронежского полицейского-пенсионера

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Нововоронежский городской суд удовлетворил иск местного полицейского, вышедшего на пенсию, к властям. Мужчина добивался предоставления жилья за счет федерального бюджета. Бездействие департамента строительной политики Воронежской области признали незаконным. Об этом сообщили в пресс-служба суда 13 мая.

Было установлено, что истец встал в очередь на получение квартиры за счет государства еще в далеком 1991 году. По закону он должен был его получить до 1 января 2005 года. Однако потом в закон о полиции были внесены. И правоохранитель смог претендовать на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Мужчина уволился из органов внутренних дел в 2011 году. Но ни денег, ни жилья ему так и не дали.

В 2016 году администрация Нововоронежа поставила его на учет по получению выплаты, но не уведомила его об этом. На следующий год он подал иск в суд с требованием включить его в этот список. Райсуд отклонил иск, но облсуд отменил решение и отправил его на новое рассмотрение. Так и не дождавшись денег от департамента стройполитики мужчина подал в суд. И доказал незаконность бездействия органа власти.