Житель Воронежа незаконно прописал у себя в квартире пятерых выходцев из средней Азии

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Советском районе 34-летний местный житель решил заработать незаконным образом. Он за определенную сумму прописал у себя в квартире пятерых выходцев из Средней Азии, без намерения предоставить им фактическое место проживания. Многоэтажка располагается на улице 232 Стрелковой Дивизии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 13 мая.

Обман вскрылся при проведении оперативно-профилактических мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства.

– Данный факт стал основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», – пояснили в региональном главке.

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.