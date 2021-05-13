На улицах Воронежа до конца года установят 911 урн для раздельного сбора отходов

Стоимость одной урны 5 тысяч рублей

В Воронеже до конца 2021 года появятся 911 новых урн для раздельного сбора отходов. Об этом рассказал руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин на своей странице в соцсетях 12 мая.

23 комплекта таких урн уже горожане могли видеть. Они установлены по нечетной стороне улицы Плехановской. Их обслуживает комбинат благоустройства Ленинского района. Еще 57 таких комплектов появились по четной стороне Плехановской и на проспекте Революции. Они находятся на содержании комбината благоустройства Центрального района.

Еще три емкости оставили на случай, если какие-то из урн будут испорчены.