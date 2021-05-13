В райцентре под Воронежем будут судить мужчину за продажу китайских тестов на антитела к COVID-19

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 30-летний житель Семилукского района, попавшийся на продаже незарегистрированных тестов через интернет. Его обвиняют по ч.1 ст. 238.1 УК РФ (незаконный сбыт медицинских изделий в крупном размере). Уголовное дело возбудили по материалам регионального ГУ МВД.

Как установило следствие, в октябре 2020 года 33-летний мужчина приобрел через интернет-магазин не менее 8 упаковок незарегистрированных в России комплектов тестов для диагностики антител к вирусу COVID-19. В дальнейшем он намеревался их продать. В нарушение федерального законодательства разместил в интернете объявление и продал. За это «выручил» 125 тысяч рублей. После чего был задержан с поличным на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

В совершении преступления он сознался.

– Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, оперативными материалами, протоколами осмотров и выемок, иными материалами уголовного дела, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.