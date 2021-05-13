В Воронежской области 16-летний подросток за одну ночь угнал шесть машин

На днях в отдел полиции Боброва поступило заявление 40-летней местной жительнице об угоне ее «шестерки». Машина была припаркована на ночь на улице Мира райцентра, а утром ее не оказалось. В течение нескольких часов пострадавшие владельцы автомобилей подали еще пять аналогичных заявлений.

Под подозрение во всех этих угонах попал 16-летний подросток, недавно переехавший в Бобров из Воронежа. Полицейские задержали его. Молодой человек признался, что в ту ночь развлекался угонами машин, где в замках зажигания были ключи. Потом катался и вскоре их бросал. Так было и с «шестеркой». Ее он оставил на выезде из Боброва. Не справился юный угонщик только с «Дэу Нексия». Он не разобрался, как ей управлять, и не смог сдать назад. Впрочем, особых водительских навыков подросток не имел. О чем свидетельствует то, что на угнанных машинах остались царапины и вмятины от его, мягко говоря, не слишком аккуратной езды.

Полицейские возбудили пять уголовных дел по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и еще одно за попытку это сделать (имеется в виду случай с «Дэу»). Подростка до суда отпустили домой с обязательством о явке по первому требованию. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.