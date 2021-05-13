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Происшествия13 мая 2021 15:47

Фельдшер скорой помощи получила ожог во время замены баллона на ингаляторе

Работодатель попытался «замолчать» это ЧП
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото: Цыганов Андрей

Фото: Цыганов Андрей

Фото: из архива «КП»

В конце ноября 2020 года фельдшер скорой медицинской помощи во время замены баллона на редукторе ингалятора получила термический ожог, что квалифицируется как легкий вред здоровью. Однако работодатель попытался скрыть факт несчастного случая на производстве.

В итоге женщина сама обратилась в государственную трудовую инспекцию области с просьбой провести расследование. По итогам ведомственной проверки выяснилось, что причиной несчастного случая стала неисправность оборудования – негерметичность резьбы соединения кислородного редуктора-ингалятора.

Виновных в нарушении трудового законодательства оштрафовали.

ЧП