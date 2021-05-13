В Воронеже пропал 41-летний мужчина

Ориентировка - поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры объявили поиски 41-летнего воронежца Александра Селиверстова. Мужчина последний раз выходил на связь 12 мая. Второй день о нем ничего не известно. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» днем 13 мая.

Из особых примет: его рост 177 сантиметров, среднее телосложение. У Александра русые волосы и зелено-карие глаза. В день исчезновения он был одет в зелено-коричневую куртку, серые кроссовки и джинсы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.