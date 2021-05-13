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Общество13 мая 2021 14:59

ВГУ планирует построить межвузовский стадион

В планах руководства вуза и открытие общежития квартирного типа
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий рассказал о планах по развитию инфраструктуры университета. В частности, речь идет о строительстве крупного спортивного объекта - межвузовского стадиона, где могли бы тренироваться не только студенты, но и все желающие. Второй проект вуза – новое общежитие квартирного типа.

Однако без дополнительной финансовой помощи эти объекты ВГУ построить не сможет. Поэтому руководство вуза обратилось в правительство с просьбой поддержать проекты. Губернатор пообещал, по возможности, принять финансовое участие в реализации планов ВГУ.