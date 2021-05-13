ВГУ планирует построить межвузовский стадион

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий рассказал о планах по развитию инфраструктуры университета. В частности, речь идет о строительстве крупного спортивного объекта - межвузовского стадиона, где могли бы тренироваться не только студенты, но и все желающие. Второй проект вуза – новое общежитие квартирного типа.

Однако без дополнительной финансовой помощи эти объекты ВГУ построить не сможет. Поэтому руководство вуза обратилось в правительство с просьбой поддержать проекты. Губернатор пообещал, по возможности, принять финансовое участие в реализации планов ВГУ.