Воронежцы обеспокоились вырубкой деревьев в лесопарке Оптимистов

Фото - соцсети

Воронежцы опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» фотографии спиленных деревьев. Речь идет о лесопарке Оптимистов. Горожане в очередной раз возмутились содеянным и выразили беспокойство, что здесь в будущем тоже планируют стройку.

Как рассказали в мэрии, сейчас на место выехали сотрудники городского управления экологии с проверкой. И заверили, что беспокоиться не о чем – лесопарк Оптимистов является природным парком областного значения. Поэтому он защищен от какой-либо застройки.

– По размещенным фотографиям видно, что деревья сухостойные. Тем не менее в связи с невозможностью по фотографиям уточнить конкретное место работ управление экологии выехало туда для проверки, –пояснили в мэрии.

Напомним, 11 мая тревогу забили жители Отрожки в Воронеже. Там, по их сведениям, планируют вырубить двухкилометровую аллею. Это необходимо для прокладки коммуникаций к новому микрорайону на улице Изыскателей.