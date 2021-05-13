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Спорт13 мая 2021 14:42

Воронежский «Буран» остался без старшего тренера

Сергей Королев ушел со своего поста
Юрий КОЗЛОВ
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Старший тренер «Бурана» Сергей Михайлович Королев ушел из воронежского клуба. Об этом сообщили на официальном сайте «ураганных».

На данный момент «Бураном» руководит совмещающий посты генерального директора и главного тренера Михаил Бирюков. Также в штабе остались Андрей Болсуновский (тренер вратарей) и Александр Буйницкий, занимающийся видеонализом как игр своих подопечных, так и соперников.

О том, кто сменит Сергея Михайловича на посту старшего тренера, пока не сообщают.

Напомним, пока в межсезонье «Буран» подписал контракты с 14 хоккеистами, среди них много молодежи.