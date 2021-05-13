Воронежский «Буран» остался без старшего тренера

Старший тренер «Бурана» Сергей Михайлович Королев ушел из воронежского клуба. Об этом сообщили на официальном сайте «ураганных».

На данный момент «Бураном» руководит совмещающий посты генерального директора и главного тренера Михаил Бирюков. Также в штабе остались Андрей Болсуновский (тренер вратарей) и Александр Буйницкий, занимающийся видеонализом как игр своих подопечных, так и соперников.

О том, кто сменит Сергея Михайловича на посту старшего тренера, пока не сообщают.

Напомним, пока в межсезонье «Буран» подписал контракты с 14 хоккеистами, среди них много молодежи.