Житель Воронежской области продавал поддельные сигареты «с колес»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

67-летний житель села Митрофановка Кантемировского района организовал прибыльный, как ему казалось, бизнес. Приобрел где-то недорого партию сигарет без акцизных марок и торговал ими с личного автомобиля «Лада Ларгус». Больше 16 тысяч пачек контрафактных сигарет на общую сумму почти в два миллиона конфисковали сотрудники полиции в его доме и в машине при проведении обыска.

- В настоящее время оперативные сотрудники полиции и следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Горе-предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 6 лет.